In Israel haben sich Premierminister Netanjahu und Oppositionsführer Gantz nun doch auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung verständigt.

Dies teilten Netanjahus rechtskonservativer Likud-Block und Gantz' Mitte-Links-Bündnis "Blau-Weiß" in Jerusalem mit. Demnach soll in Kürze eine Vereinbarung über eine nationale Notstandsregierung unterzeichnet werden. Das Abkommen sieht laut Medienberichten vor, dass sich die beiden Politiker als Regierungschef abwechseln. Netanjahu soll dann nach eineinhalb Jahren von Gantz abgelöst werden.



Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten waren lange ohne Fortschritte geblieben. Erst vor wenigen Tagen war eine Frist zur Regierungsbildung abgelaufen. Ursprünglich hatte Gantz eine Koalition wegen einer Korruptionsanklage gegen Netanjahu abgelehnt.



In Israel hatten drei Parlamentswahlen innerhalb der letzten 12 Monate jeweils keinen klaren Sieger ergeben. Derzeit wird das Land von einem Übergangskabinett unter Netanjahu regiert.