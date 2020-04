In Israel haben sich der rechtskonservative Premierminister Netanjahu und Oppositionsführer Gantz nun doch auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung verständigt.

Dies teilten Netanjahus Likud-Block und Gantz' Mitte-Bündnis "Blau-Weiß" in Jerusalem mit. Demnach soll in Kürze eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet werden. Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten waren lange ohne Fortschritte geblieben.



Israel wird derzeit von einem Übergangskabinett unter Netanjahu regiert. Am 2. März hatten die Bürger zum dritten Mal seit April 2019 ein neues Parlament gewählt. Dabei hatte es erneut keinen klaren Sieger gegeben.