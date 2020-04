In Israel läuft es nun doch auf ein Regierungsbündnis der Parteien von Ministerpräsident Netanjahu und seinem Herausforderer Gantz hinaus.

Dieser vollzog eine Kehrtwende und erklärte sich zu einer Koalition seines gemäßigten Bündnis Blau-Weiß mit dem konservativen Likud von Netanjahu bereit. Angesichts der Corona-Krise sei dies nun geboten, schrieb Gantz an Staatspräsident Rivlin. Gantz bat Rivlin um eine Fristverlängerung von 14 Tagen. Das Mandat zur Bildung einer Regierung in Israel läuft eigentlich am nächsten Dienstag aus.