Israelische Soldaten haben nach Angaben aus Ramallah am Grenzzaun zum Gazastreifen zwei Palästinenser erschossen.

Zudem seien bei einem Protestmarsch an der Sperranlage weitere 30 Menschen verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Eine Sprecherin des israelischen Militärs wollte sich zu den Angaben nicht äußern. In Jerusalem wurde zudem ein Palästinenser erschossen, der nach Angaben der Polizei in der Nähe der Altstadt versucht hatte, mit einem scharfen Gegenstand einen jüdischen Zivilisten und einen Polizisten anzugreifen.