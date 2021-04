Israel hat der Opfer des Holocaust gedacht.

Landesweit heulten am Vormittag zwei Minuten lang die Sirenen. Die Menschen verharrten in stillem Gedenken an die sechs Millionen Juden, die von den Nazis ermordet wurden. Anschließend begannen zahlreiche Veranstaltungen. In Israel leben nach offiziellen Angaben noch etwa 175.000 Holocaust-Überlebende.

