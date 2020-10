In Israel hat es wieder zahlreiche Proteste gegen Ministerpräsident Netanjahu gegeben.

Medien berichteten von Tausenden Menschen im ganzen Land, die sich entlang großer Straßen, an Kreuzungen oder auf Brücken versammelten. Während des derzeit geltenden Corona-Lockdowns gelten strenge Auflagen für Demonstrationen. Die Regierung sieht diese als Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus, Kritiker vermuten, dass so die Proteste gegen Netanjahu unterbunden werden sollen. Der Regierungschef muss sich in einem Korruptionsprozess verantworten. Aber auch die Kritik am Corona-Krisenmanagement der Regierung wächst.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.