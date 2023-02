Medienberichte

(Symbolbild). Ein Blick auf die israelische Siedlung Kiryat Arba im Westjordanland, östlich von Hebron. (AFP/Hazem Bader)

Rund 5.300 Wohnungen in insgesamt 35 Siedlungen wurden in der frühen Planungsphase genehmigt, weitere 1.900 erhielten eine endgültige Baugenehmigung, hieß es in israelischen Medien. Im vergangenen Jahr war der Bau von knapp 4.400 neuen Wohnungen, im Jahr 2021 von rund 3.600 erlaubt worden.

Der UNO-Sicherheitsrat äußerte sich zu Beginn der Woche mit Verweis auf die Gefährdung einer Zweistaatenlösung beunruhigt über Israels Pläne zum Siedlungsausbau. Die Aktivitäten.

