Der israelische Generalstaatsanwalt Mandelblit hat nun auch offiziell Anklage gegen Ministerpräsident Netanjahu erhoben.

Netanjahu werden Betrug, Vertrauensbruch und Bestechung zur Last gelegt. Der Prozess findet in einem Bezirksgericht in Jerusalem statt. Netanjahu hat die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen und will trotz Rücktrittsforderungen Regierungschef bleiben. Es ist das erste Mal, dass ein israelischer Ministerpräsident im Amt wegen einer Straftat angeklagt wird.