In Israel wird die Altersgrenze für den Biontech-Impfstoff gesenkt. (SVEN SIMON)

Künftig könnten Kinder ab fünf Jahren mit dem Wirkstoff geimpft werden, erklärte das israelische Gesundheitsministerium. Bisher war der Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Der Entscheidung war die Empfehlung eines Expertengremiums vorausgegangen.

In den USA ist der Biontech-Impfstoff bereits seit Anfang des Monats ab fünf Jahren zugelassen. Die Unternehmen haben auch in der EU eine Zulassung ihres Impfstoffes für Fünf- bis Elfjährige beantragt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur will darüber voraussichtlich noch vor Weihnachten entscheiden.

