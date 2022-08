Nahost-Konflikt

Israel greift erneut Ziele im Gazastreifen an - Raketenalarm in Jerusalem

Die Lage im Nahen Osten bleibt weiter angespannt. Israel tötete in der Nacht im Gazastreifen einen weiteren Militärchef der extremistischen Palästinenserorganisation "Islamischer Dschihad". Militante Palästinenser feuerten ihrerseits wieder zahlreiche Raketen in Richtung Israel ab. Am Morgen gab es erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation auch in Jerusalem Raketenalarm.

