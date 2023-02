Nahost-Konflikt

Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe eigenen Angaben zufolge ein Ziel in dem Palästinensergebiet beschossen (Bils vom 13.2.). (AFP / MAHMUD HAMS)

Das Militär teilte mit, man habe auf palästinensischen Raketenbeschuss reagiert. Ingesamt seien sechs Geschosse aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Fünf Raketen seien abgefangen worden. Die Terrorgruppen Hamas und "Islamischer Dschihad" hatten Vergeltungsaktionen für den israelischen Militäreinsatz in Nablus angekündigt. Dabei waren nach jüngsten Angaben mindestens elf Palästinenser getötet worden. Etwa 100 Menschen wurden verletzt, wie Gesundheitsbehörden in Ramallah mitteilten. Das israelische Militär gibt an, bei der versuchten Festnahme dreier Terrorverdächtiger unter Beschuss geraten zu sein.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.