Tausende Israelis haben im ganzen Land erneut gegen Ministerpräsident Netanjahu demonstriert.

Allein in Jerusalem versammelten sich nach Angaben der Polizei mehr als 10.000 Menschen zu Protesten. In Tel Aviv blockierten Demonstranten mehrere Straßen nahe dem zentralen Rabin-Platz. Darüber hinaus protestierten Menschen auch auf Autobahnbrücken. Seit Wochen gibt es in Israel Demonstrationen gegen Netanjahu. Der Premier wird wegen seiner Politik in der Coronakrise kritisiert. Zudem muss er sich derzeit in einem Korruptionsprozess verantworten.