Die vom israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu für den Fall eines Wahlsieges angekündigte Annexion des Jordantals wäre in den Augen der Vereinten Nationen eine Verletzung des Völkerrechts.

UNO-Generalsekretär Guterres teilte in New York mit, ein solcher Schritt wäre verheerend für die Möglichkeit einer Wiederbelebung von Verhandlungen und des regionalen Friedens. Eine Zwei-Staaten-Lösung würde dadurch erheblich erschwert. Auch die EU und mehrere arabische Staaten kritisierten den Vorstoß.



Netanjahu hatte erklärt, im Falle eines Sieges bei der Parlamentswahl am 17. September werde Israel umgehend seine Souveränität auf das Jordantal ausdehnen. Die Palästinenser beanspruchen die Region als Teil eines künftigen eigenen Staates für sich.