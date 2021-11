Ein fünf Jahre alter Junge wird in Israel gegen das Coronavirus geimpft. (AFP / JACK GUEZ /)

Die ersten Dosen mit dem Vakzin von Biontech Pfizer wurden in Tel Aviv verabreicht. Von den 9,4 Millionen Einwohnern Israels fallen etwa 1,2 Millionen in diese Altersgruppe. Zuletzt waren die Corona-Fallzahlen in dem Land wieder gestiegen. In den vergangenen Tagen waren die Hälfte aller bestätigten Neuinfizierten Kinder, die zwischen fünf und elf Jahre alt sind.

