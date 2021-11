Ein fünf Jahre alter Junge wird in Israel gegen das Coronavirus geimpft. (AFP / JACK GUEZ /)

Von den 9,4 Millionen Einwohnern Israels fallen etwa 1,2 Millionen in diese Altersgruppe. In Europa will sich die Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag auf einer außerordentlichen Sitzung mit einer möglichen Impfung der fünf- bis elfjährigen Kinder befassen.

