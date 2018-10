Israels Höchstes Gericht hat das Einreiseverbot gegen eine US-Studentin aufgehoben.

Die 22-Jährige war vor mehr als zwei Wochen am Flughafen von Tel Aviv gelandet, um in Jerusalem ein Studium zu beginnen. Israel verweigerte der Frau bisher die Einreise, weil sie zum Boykott des Landes aufgerufen und die anti-israelische Protestbewegung BDS unterstützt haben soll. Das sah das Gericht jedoch als nicht erwiesen an. Die Behörden hatten argumentiert, dass die Frau mit palästinensischen Wurzeln in einer anti-israelischen Organisation aktiv gewesen sein soll. Bei der Gerichtsverhandlung betonte ihr Anwalt, sie habe sich inzwischen öffentlich von den Zielen dieser Organisation losgesagt. Die Anwälte der Frau nannten die Gerichtsentscheidung einen "Sieg für Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit". Israels Tourismusminister Levin dagegen sprach von einem "beschämenden" Urteil.