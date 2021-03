In Israel können Angestellte, die eine Corona-Impfung oder regelmäßige Tests verweigern, an der Rückkehr zum Arbeitsplatz gehindert werden.

Das hat ein Arbeitsgericht in Tel Aviv entschieden und damit die Klage einer Hilfslehrerin abgewiesen. Sie hatte sowohl eine Corona-Impfung als auch Tests verweigert und durfte daraufhin nicht mehr zur Arbeit in einer Grundschule erscheinen. Das Gericht urteilte, das Recht der Hilfslehrerin sei nicht stärker als das "Recht der Schüler, Eltern und der Lehrerschaft auf Leben". Zugleich rief es den Gesetzgeber auf, Klarheit zu schaffen. Einige israelische Unternehmen haben ebenfalls Sanktionen gegen Beschäftigte verhängt, die sich nicht impfen lassen wollen.



In Israel sind seit Beginn der Impfkampagne vor einem Vierteljahr etwa die Hälfte der gut neun Millionen Einwohner geimpft worden. Die Infektionszahlen fallen langsam, aber stetig, ebenso wie die Zahlen der Menschen, die schwer an Covid-19 erkranken.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.