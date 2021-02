In Israel soll es von heute an weniger Einschränkungen für Menschen geben, die gegen das Coronavirus geimpft sind.

Ministerpräsident Netanjahu sagte am Abend auf einer Pressekonferenz, der sogenannte Grüne Pass, den jeder geimpfte Bürger erhält, werde das Land allmählich wieder öffnen. Die Inhaber des Passes dürfen zum Beispiel wieder ins Ausland fliegen, an Kulturveranstaltungen teilnehmen und Restaurants besuchen. In Israel ist schon fast die Hälfte der 9,3 Millionen Einwohner geimpft.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.