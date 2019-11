Im Konflikt zwischen Israel und dem "Islamischen Dschihad im Gazastreifen" hat die militante Palästinenserorganisation Bedingungen für eine Feuerpause gestellt.

Anführer al-Nakhalah sagte im libanesischen Fernsehen, Israel müsse sofort die gegen führende Palästinenser gerichteten Angriffe einstellen. Außerdem verlangte er vom israelischen Militär, nicht mehr auf Demonstranten an der Grenze zu schießen und Sanktionen aufzuheben. Würden diese Bedingungen nicht erfüllt, könne man auf ewig mit dem Beschuss des israelischen Grenzgebiets fortfahren.



In den vergangenen Tagen hatten militante Palästinenser als Vergeltung für die gezielte Tötung eines Kommandeurs hunderte Raketen abgeschossen. Zahlreiche Israelis wurden verletzt, die meisten leicht. Israel reagierte ebenfalls mit zahlreichen Luftangriffen. Nach palästinensischer Darstellung kamen dabei in der Nacht im Gazastreifen mehrere Zivilisten ums Leben. Bei den Opfern soll es sich um Mitglieder einer Familie handeln.