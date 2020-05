In Israel ist die Vereidigung der neuen Regierung kurzfristig verschoben worden.

Die Zeremonie werde nun am Sonntag stattfinden, teilten Ministerpräsident Netanjahu und sein künftiger Bündnispartner Gantz mit. Eigentlich sollte die neue Regierung noch heute abend vereidigt werden. Hintergrund sind interne Machtkämpfe in Netanjahus rechtskonservativer Likud-Partei. Die Verschiebung soll dem Regierungschef mehr Zeit geben, wichtige Kabinettsposten an Mitglieder seiner Partei zu vergeben.



Die Außenminister der EU-Staaten werden sich morgen mit den jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt beschäftigen. Dabei soll es unter anderem um die Pläne von Regierungschef Netanjahu gehen, Gebiete und Siedlungen im Westjordanland zu annektieren.