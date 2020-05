Israels Ministerpräsident Netanjahu muss sich ab heute in einem Korruptionsprozess verantworten. Bei seiner Ankunft am Jerusalemer Bezirksgericht wies er die Vorwürfe erneut zurück. Dem Regierungschef werden Bestechlichkeit, Betrug und Untreue vorgeworfen. Worum geht es genau, und was könnten die Folgen sein? Ein Überblick.

Netanjahu wird unter anderem zur Last gelegt, für politische Gefälligkeiten teure Geschenke angenommen zu haben. Um positive Berichterstattung über seine Regierung zu erreichen, soll er zudem Medienunternehmer begünstigt haben. Am heutigen ersten Prozesstag soll zunächst die Anklageschrift verlesen werden. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten sowohl Unterstützer als auch Gegner des Regierungschefs. Es ist das erste Mal in der Geschichte Israels, dass gegen einen amtierenden Ministerpräsidenten ein Strafprozess eröffnet wird. Das Verfahren wurde kurz nach dem Auftakt vertagt.

Das sind die Vorwürfe im Detail

Die Anklage umfasst drei unterschiedliche Ermittlungskomplexe. Netanjahu und seine Frau sollen Luxusgeschenke von Unternehmern angenommen haben. Im Gegenzug, so die Darstellung der Ermittler, setzte er sich für die Interessen der Geschäftsleute ein. Außerdem wird ihm eine illegale Absprache mit einem Zeitungsverleger zur Last gelegt.



Politisch brisant ist auch der folgende Vorwurf: Netanjahu wird verdächtigt, dem Telekom-Riesen Bezeq Vergünstigungen gewährt zu haben und dafür direkten Einfluss auf ein Massenmedium bekommen zu haben. Mit dem Bezeq-Mehrheitsaktionär Elovitsch hat Netanjahu laut Anklage eine Korruptionsbeziehung von "Geben und Nehmen" geführt und diesem Profite in Höhe von 1,8 Milliarden Schekel (473 Millionen Euro) ermöglicht. Im Gegenzug soll das zum Konzern gehörende Medium "Walla" positiv über Netanjahu berichtet haben.



Dem Israelischen Demokratie-Institut zufolge ging es dabei um eine "komplette redaktionelle Kontrolle" über die Webseite. Netanjahu hat demnach bis ins Detail entschieden, welcher Post wann und mit welchen Bildern erscheinen soll. Walla gilt als eines der wichtigsten Informationsportale des Landes.

So soll der Prozess ablaufen

Netanjahu muss zu Prozessbeginn persönlich erscheinen. Zunächst wird die Anklageschrift verlesen. Im Laufe des Verfahrens sollen dann zahlreiche Zeugen befragt werden, darunter der US-Milliardär Adelson, der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, Lauder, der Hollywood-Produzent Milchan und der australische Unternehmer Packer. Auch Springer-Chef Döpfner wird in der Anklageschrift als einer von mehr als 300 Zeugen genannt. Springer hatte dem israelischen Bezeq-Konzern im Jahr 2014 ein Kleinanzeigen-Portal abgekauft. Die mündliche Verhandlung mit Zeugenbefragungen wird voraussichtlich erst in zwei bis drei Monaten beginnen und kann Jahre dauern.

Was sagt Netanjahu zu der Anklage?

Der Regierungschef bestreitet alle Vorwürfe und spricht von einer Verschwörung gegen ihn. Das Vorgehen der Justiz bezeichnet er als einen Putschversuch durch die Justiz, den Prozess nannte er einen Witz. Zum Auftakt seiner neuen Amtszeit gab sich Netanjahu erneut siegesgewiss und erklärte, er glaube nicht, dass von den "lächerlichen Anschuldigungen" ein Stein auf dem anderen bleiben werde.

Diese Strafen könnten drohen

Zurücktreten müsste Netanjahu erst im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung. Sollte er wegen Bestechlichkeit verurteilt werden, drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Im Falle einer Verurteilung wegen Betrugs und Untreue wäre die Höchststrafe drei Jahre Gefängnis.

