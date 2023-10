Nahost-Krieg

Israel kündigt Ausweitung des Bodeneinsatzes im Gazastreifen an

Israel will seinen Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen nach eigenen Angaben in der Nacht ausweiten. Am Abend hatte das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt.

27.10.2023