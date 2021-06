Als erster Außenminister Israels ist Ressortchef Lapid in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist.

Bei dem historischen Besuch weihte er die israelische Botschaft in Abu Dhabi ein. Während seines zweitägigen Aufenthalts wird er Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Emirate führen, darunter sein Amtskollege Abdullah Ibn Sajed Al Nahjan. In Dubai will Lapid ein Generalkonsulat einweihen und an der offiziellen Eröffnung des israelischen Pavillons für die ab Oktober geplanten Weltausstellung teilnehmen.



Die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Bahrain hatten im September des vergangenen Jahres Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Zuvor hatten nur zwei arabische Staaten, Ägypten und Jordanien, diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.