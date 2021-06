Israels Außenminister Lapid ist zu einem historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen.

Lapid ist der bislang ranghöchste Besucher Israels in den Emiraten. Unter anderem steht ein Treffen mit seinem Amtskollegen Sajid auf der Agenda. Zudem weiht Lapid die israelische Botschaft in Abu Dhabi und ein Generalkonsulat in Dubai ein.



Die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel hatten im vergangenen Jahr Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Zuvor hatten nur zwei arabische Staaten, Ägypten und Jordanien, diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.