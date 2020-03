Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat zum Auftakt seiner Israel-Reise die Holocaust-Gedenkstäte Yad Vashem besucht.

Anschließend ist ein Treffen mit Staatspräsident Rivlin vorgesehen. Laschet, der sich um den Vorsitz der CDU bewirbt, wird von einer Delegation mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und Gesellschaft begleitet. Am Abend will der Christdemokrat ein Kontaktbüro seines Bundeslandes in Tel Aviv eröffnen. Es soll unter anderem den Jugendaustausch zwischen Nordrhein-Westfalen und Israel fördern.