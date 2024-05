Gaza-Krieg

Die Türkei stellt den Handel mit Israel ein - Israel legt Beschwerde dagegen ein. (imago images / ZUMA Wire / Tolga Ildun via www.imago-images.de)

Er nannte den türkischen Präsidenten Erdogan einen "antisemitischen Diktator", der mit dem Boykott gegen internationales Seerecht verstoße und globale Lieferketten unterbreche.

Die türkische Regierung hatte zuvor sämtliche Export- und Importgeschäfte türkischer Unternehmen mit Israel vorläufig untersagt. Sie erklärte in Ankara, der Handelsboykott werde so lange aufrecht erhalten, bis Israel einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen ermögliche.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Handelsvolumen beider Länder auf 6,8 Milliarden US-Dollar belaufen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.