Nach Besuch bei Oberstem Gericht

Steffen Seibert, der deutsche Botschafter in Israel, sieht sich mit einer Beschwerde des Landes konfrontiert, weil er an einer Sitzung des Obersten Gerichts teilgenommen hat. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Darüber berichtet die Deutsche Presse-Agentur und nennt als Quelle einen israelischen Repräsentanten, der den Vorgang bestätigt habe. Der Grund ist demnach Seiberts Teilnahme an der Sitzung des Obersten Gerichts zum umstrittenen Umbau des israelischen Justizsystems. Der Besuch werde als Einmischung in Israels innere Angelegenheiten angesehen. Die Beschwerde von Außenminister Cohen sei über den israelischen Botschafter in Berlin, Prosor, übermittelt worden. Zuerst hatte ein Reporter des israelischen Senders Channel 13 berichtet.

Seibert selbst hatte ein Video von sich im Gerichtssaal gepostet. Darin sagt er auf Hebräisch, er denke, es geschehe etwas Wichtiges für Israels Demokratie. Als Freunde Israels schaue man mit großem Interesse auf das Oberste Gericht.

