Der letzte Zeuge des Eichmann-Prozesses, Mordechai Ansbacher, ist tot.

Der Historiker starb bereits am Samstag im Alter von 94 Jahren in Jerusalem. Dies berichtet die Tageszeitung "Jerusalem Post". Der in Würzburg geborene Ansbacher überlebte das Ghetto in Theresienstadt, das NS-Konzentrationslager Auschwitz und das KZ Dachau. Er wanderte nach Israel aus und war 1961 einer der Hauptzeugen im Prozess gegen Adolf Eichmann.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.