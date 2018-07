Als Reaktion auf einen palästinensischen Messerangriff hat die israelische Regierung den Ausbau einer Siedlung im Westjordanland angekündigt.

Dies sei die beste Antwort auf Terrorismus, erklärte Verteidigungsminister Lieberman auf Twitter. Deshalb wolle man 400 neue Häuser in der Siedlung Adam im Westjordanland bauen.



Gestern Abend war ein Palästinenser in die Siedlung eingedrungen und hatte dort auf drei Personen eingestochen. Ein Israeli starb in der Nacht an seinen Verletzungen. Der 17-jährige Palästinenser wurde von einem Bewohner erschossen. Die Armee durchsuchte anschließend Häuser in seinem Heimatort und entzog mehreren Angehörigen die Arbeitserlaubnis.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.