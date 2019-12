In Israel haben die etwa 116.000 Mitglieder der Likud-Partei über den künftigen Vorsitzenden abgestimmt.

Die mehr als 100 Wahllokale schlossen am späten Abend; ein Ergebnis soll morgen früh vorliegen. Favorit der Abstimmung war der Amtsinhaber, Ministerpräsident Netanjahu, der allerdings wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck steht. Als Gegenkandidat trat der frühere Innen- und Erziehungsminister Saar an. Er gilt als noch konservativer als Netanjahu.



Der neue Vorsitzende des Likud wird die Partei als Spitzenkandidat in die vorgezogene Parlamentswahl am 2. März führen. Nach den letzten beiden Wahlen war es weder Netanjahus rechtem Lager noch dem Mitte-Links-Bündnis von Herausforderer Gantz gelungen, eine Regierung zu bilden.