In Israel stimmen die rund 116.000 Mitglieder der Likud-Partei über einen neuen Vorsitzenden ab.

Favorit ist der amtierende Ministerpräsident Netanjahu. Sein einziger Gegenkandidat ist der ehemalige Innen- und Erziehungsminister Saar. Der neue Vorsitzende soll den Likud in die Parlamentswahl am 2. März führen. Netanjahu gelang es bislang nicht, eine neue Regierung zu bilden. Zudem gilt er wegen einer Korruptionsanklage als angeschlagen.



Im Zuge eines Raketenangriffs aus dem Gazastreifen musste Netanjahu gestern eine Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Aschkelon unterbrechen. Der 70-Jährige sei nach einem Alarm vorübergehend in einen Schutzraum gebracht worden, teilte die israelische Armee mit. Als Reaktion griffen Kampfjets in der Nacht den Gazastreifen an. Die Streitkräfte twitterten, die Luftwaffe habe Ziele der Hamas-Organisation bombardiert.