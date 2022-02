Israels Infektionszahlen sind im Vergleich zur Vorwoche zwar leicht gesunken, die Zahl der Covid-19-Patienten mit einem schweren Verlauf steigt jedoch weiter an. (AFP/Emmanuel DUNAND / AFP)

So brauchen die Menschen im Land bald nur noch für sehr große Veranstaltungen wie Hochzeiten den sogenannten "Grünen Pass" für Geimpfte oder Genesene vorzuzeigen, wie das Corona-Kabinett am Abend in Jerusalem beschloss. Restaurants, Kinos und Hotels dürfen künftig aber auch wieder von Ungeimpften besucht werden. Außerdem soll durch die Lockerungen, die ab Sonntag gelten, die Testpflicht bei der Ausreise aus Israel wegfallen.

