Der afrikanische Staat Malawi will im kommenden Jahr eine Botschaft in Jerusalem eröffnen.

Das kündigte Außenminister Mkaka während eines Besuchs in Israel an. Malawi wäre das erste afrikanische Land, das dem Beispiel der USA folgt, die im Mai 2018 ihre Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hatten. Israels Außenminister Aschkenasi zeigte sich erfreut über die Ankündigung. Er sei sich sicher, dass weitere afrikanische Staaten folgen würden. Malawi unterhält seit 1964 diplomatische Beziehungen mit Israel, hat bislang aber keine Botschaft in dem Land. - Wegen des ungeklärten Status von Jerusalem haben die meisten ausländischen Staaten ihre Vertretungen nicht in der Stadt angesiedelt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.