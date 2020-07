In Israel ist die Zahl der momentan mit dem Coronavirus infizierten Menschen erneut angestiegen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind derzeit 18.940 Fälle registriert. Damit ist die Zahl der Infizierten höher als die Gesamtzahl der Genesenen im Land. In der Nacht auf Freitag hatte die israelische Regierung Ausgangsbeschränkungen für fünf Städte verhängt. In Jerusalem und Tel Aviv kam es daraufhin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und der Polizei. Mehrere tausend Menschen beteiligten sich an Demonstrationen gegen die Einschränkung des öffentlichen Lebens.