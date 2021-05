In Jerusalem sind bei neuen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Polizisten mehr als 80 Menschen verletzt worden.

Diese Zahl nannte ein Sprecher der Hilfsorganisation Roter Halbmond. Zu den Zusammenstößen kam es, als Palästinenser gegen drohende Zwangsräumungen protestierten. Jugendliche bewarfen die Einsatzkräfte mit Steinen, zündeten Feuer an und zerstörten Sperren, die den Zugang zur Altstadt verhindern sollten. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer und Schockgranaten gegen die Randalierer ein. Bereits am Vorabend waren bei Straßenschlachten in Jerusalem zahlreiche Palästinenser und Polizisten verletzt worden.



Auch im palästinensischen Gazastreifen versammelten sich Demonstranten. Nach Angaben des Militärs wurde mindestens eine Rakete abgefeuert, die in Israel auf offenem Gelände niederging.



Der türkische Präsident Erdogan reagierte auf die Ereignisse mit einem Aufruf, Schritte gegen Israel einzuleiten. Er sprach von einem Terror-Staat, der gnadenlos Muslime in Jerusalem angreife.

