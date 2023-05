Nahost-Konflikt

Von palästinensischer Seite wurdenerneut Raketen auf Israel abgefeuert. Israel führe seinerseits Luftangriffe durch. (AP / Adel Hana)

In Israel kam nach Angaben von Medizinern ein Mann bei einem Raketenangriff ums Leben. Der 70-Jährige wäre damit das erste Todesopfer des jüngsten Beschusses aus dem Gazastreifen heraus. Die israelische Armee teilte mit, zwei militante Kommandeure im Gazastreifen getötet zu haben. Insgesamt kamen damit seit dem Beginn der Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen mindestens 28 Menschen ums Leben.

Die Europäische Union und die UNO forderten ein sofortiges Ende der Gewalt. Außenministerin Baerbock beriet in Berlin mit ihren Amtskollegen aus Frankreich, Jordanien und Ägypten über die Situation. Es müsse so schnell wie möglich eine Waffenruhe erreicht werden, verlangte die Grünen-Politikerin. Allein eine Zwei-Staaten-Lösung biete eine faire und langfristige Möglichkeit für Israelis und Palästinenser, in Frieden zu leben.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.