Nahost-Krieg

Zeltlager in Rafah an der Grenze zu Ägypten, Aufnahme vom 27.01.2024. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Fatima Shbair)

Das bestätigte ein Armeesprecher. Laut Medienberichten gibt es in dem ungefähr 14 Kilometer langen Grenzkorridor rund 20 Tunnel der islamistischen Terrororganisation Hamas. Das israelische Militär habe Dutzende Raketenwerfer der Hamas entdeckt. Der Streifen wurde 1979 durch das Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten geschaffen. Israel vermutet, dass die Hamas diesen für Waffenschmuggel nutzt. Ägypten dementierte die Existenz von Tunneln an seiner Grenze.

Nach Einschätzung des israelischen Nationalen Sicherheitsberaters Hanegbi wird der Gaza-Krieg mindestens bis Ende des Jahres dauern. Dies sei notwendig, um die Herrschaft der Hamas und ihre militärischen Fähigkeiten zu zerstören, sagte Hanegbi einem israelischen Sender.

In New York tagt derzeit der UNO-Sicherheitsrat. Das Gremium wird möglicherweise über eine Resolution zur Beendigung der israelischen Offensive in Rafah abstimmen, die Algerien einbringen will.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.