In Israel haben die Menschen an den früheren Ministerpräsidenten Rabin erinnert, die vor einem Vierteljahrhundert ermordet worden war.

Auf dem nach ihm benannten Platz im Zentrum Tel Avivs versammelten sich am Abend Hunderte Menschen. Dort hatte ein jüdischer Fanatiker Rabin am 4. November 1995 erschossen, um territoriale Zugeständnisse an die Palästinenser zu verhindern. Die Veranstaltung war für Mittwochabend geplant gewesen, wurde wegen schlechten Wetters aber verschoben.



Gegner von Ministerpräsident Netanjahu protestierten derweil erneut an vielen Orten des Landes. Sie gehen seit Monaten jeden Samstag auf die Straße und werfen Netanjahu unter anderem Korruption vor.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.