Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs kritisiert, wonach in den Palästinenser-Gebieten Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen möglich sind.

Netanjahu sagte am Abend in einer Ansprache, falls das Gericht in Den Haag gegen Israel wegen - Zitat - "fingierter" Kriegsverbrechen ermitteln sollte, wäre dies reiner Antisemitismus. Damit würde sich das Tribunal, das eingerichtet worden sei, um Gräueltaten wie den Holocaust zu verhindern, nun gegen die Juden wenden. Die palästinensische Fatah und die im Gaza-Streifen regierende radikalislamische Hamas begrüßten die Entscheidung des Haager Tribunals dagegen als einen Sieg für die Gerechtigkeit.



Das Gericht hatte am Freitag erklärt, dass sich seine Jurisdiktion auch auf die von Israel seit 1967 besetzten Gebiete wie den Gazastreifen und das Westjordanland einschließlich Ost-Jerusalem erstrecke. Damit wären Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen gegen israelische Offiziere möglich, aber auch gegen Palästinenser. Israel erkennt die Instanz jedoch nicht an.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.