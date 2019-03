Der frühere Mossad-Agent Rafi Eitan, der die Kommandoaktion zur Festnahme des nationalsozialistischen Verbrechers Adolf Eichmann befehligte, ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Wie der israelische Rundfunk meldete, starb Eitan in einem Krankenhaus in Tel Aviv. Regierungschef Netanjahu würdigte ihn als einen der Helden des Geheimdienstes, der sich in zahlreichen Fällen um die Sicherheit des Landes verdient gemacht habe. - Der israelische Geheimdienst hatte Eichmann 1960 in Buenos Aires aufgespürt und nach Israel gebracht. Dort wurde er nach einem neunmonatigen Prozess im Mai 1962 hingerichtet.