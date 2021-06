Tausende Nationalisten sind bei einem umstrittenen Flaggenmarsch durch Jerusalem gezogen.

Die Teilnehmer schwenkten Israelflaggen und sangen Hymnen der israelischen Siedlerbewegung in den besetzten Gebieten. Der Marsch in der Altstadt wird von rund 2.000 Polizisten begleitet. Er bewegte sich von einem jüdisch-orthodoxen Viertel im Westen der Stadt in Richtung des annektierten Ostteils. Schon vor Beginn des Marsches war es zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen Palästinensern und den Sicherheitskräften gekommen, als diese in Ost-Jerusalem Straßen räumten. Dabei wurden nach Angaben von Mitarbeitern des Gesundheitswesens mindestens 17 Palästinenser verletzt.



Mit dem "Flaggenmarsch" gedenken nationalistische Israelis der israelischen Besetzung von Ost-Jerusalem im Sechs-Tage-Krieg 1967.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.