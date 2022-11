Kommentar zur Wahl in Israel

Der Vorsitzende der Likud-Partei und ehemalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (picture alliance/dpa | Ilia Yefimovich)

In einer eigenen Liga – so warb die Likud-Partei in einem der zurückliegenden Wahlkämpfe für ihren Spitzenkandidaten. Benjamin „Bibi“ Netanjahu hat seinen politischen Überlebenswillen nun einmal mehr eindrucksvoll bewiesen. Er ist also zurück und nach fast vier Jahren innenpolitischer Dauerkrise und fünf Parlamentswahlen könnte man das auf den allerersten Blick für eine gute Nachricht halten. Netanjahu und seine politischen Partner haben eine Parlamentsmehrheit.

Einflussreiche Ultraorthodoxe

Verspricht das nicht stabile Verhältnisse? Eher nein. Das verrät der Blick auf die Zusammensetzung des Netanjahu-Lagers. Die beiden strengreligiösen jüdischen Parteien und das ultrarechte Wahlbündnis aus der Partei der Religiösen Zionisten und der Gruppierung „Jüdische Macht“ kommen zusammen auf ähnlich viele Parlamentssitze wie Netanjahus Likud. Ihr Einfluss in einer möglichen Koalition wird erheblich sein. Wie schon in der Vergangenheit werden die ultraorthodoxen Parteien die Interessen ihrer Wählerschaft energisch durchsetzen – bei Wohnungsbau, Kindergeld und Befreiung von der Wehrpflicht.

Die beiden nationalreligiösen Rechtsaußen-Parteien wiederum werden die Interessen der jüdischen Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem nicht aus den Augen verlieren und im Umgang mit der arabischen Minderheit im Land auf eine Politik der Abgrenzung drängen. Einig sind Netanjahus Verbündete in dem Wunsch, den Einfluss der obersten Gerichte des Landes auf die Politik einzuschränken. In der Vergangenheit blockierten Gerichte häufiger die Vorhaben der Streng- und Nationalreligiösen. Diese Möglichkeit soll der Justiz nun genommen werden.

Regierungsbildung mit dem extremen Rand

Benjamin Netanjahu wird die politische Wunschliste seiner Partner nicht ignorieren können. Der Premier unter Korruptionsanklage ist auf die Unterstützung der künftigen Koalitionäre angewiesen, wenn er sich vor Strafverfolgung durch Immunität schützen will. Er ist vom äußersten rechten Rand der israelischen Politik abhängig. Seine sogenannten Partner werden das zu nutzen wissen. Für eine Mehrheit der Israelis, egal ob sie sich politisch rechts oder links verorten, ob sie für oder gegen Netanjahu sind, ist eine Regierungsbildung, die den extremen Rand in eine solche Machtposition bringt, keine gute Nachricht.

Klientelpolitik droht wichtiger zu werden als das Allgemeinwohl. Er wolle Regierungschef aller Israelis sein, hat Benjamin Netanjahu noch in der Wahlnacht beteuert. Dass dieses Versprechen im politischen Alltag erfüllt wird, muss bezweifelt werden. Die Spaltung der israelischen Gesellschaft – sie wird unter einer erneuten Regierung Netanjahu nicht kleiner werden.