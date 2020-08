Im Haushaltsstreit in Israel hat Ministerpräsident Netanjahu einen Kompromiss akzeptiert.

Die Verhandlungen würden um hundert Tage verlängert, sagte er in Jerusalem. Jetzt sei die Zeit für Einigkeit, nicht für Wahlen.



Normalerweise muss eine neue Regierung in Israel spätestens 90 Tage nach Amtsantritt einen Haushalt vorlegen, ansonsten ist das Parlament automatisch aufgelöst. Die Frist dafür wäre morgen Abend abgelaufen. Netanjahu will anders als sein Regierungspartner Gantz nur einen Haushalt für den Rest des Jahres beschließen lassen.



Netanjahu steht innenpolitisch unter Druck. Gestern hatten rund 10.000 Demonstranten seinen Rücktritt gefordert.