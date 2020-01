Israels Regierungschef Netanjahu will beim Parlament Immunität beantragen, um sich vor Strafverfolgung zu schützen.

Der 70-jährige erklärte am Abend dazu, er wolle Israel noch viele Jahre anführen, um historische Erfolge zu erzielen. Netanjahus Herausforderer Gantz sprach von einem traurigen Tag für das Land. Er warf dem amtierenden Premier vor, sich nur für sein persönliches Schicksal und nicht für die Zukunft des Staates zu interessieren.



Das Justizministerium hatte im November mitgeteilt, dass der Regierungschef wegen Betrugs und Untreue sowie Bestechlichkeit angeklagt werden soll. Netanjahu sprach von einem Putschversuch.



Ohne den Antrag auf Immunität hätte die Anklageschrift in Kürze beim zuständigen Gericht in Jerusalem eingereicht worden können. Nun liegt das Verfahren vorerst auf Eis. Ob es vor der nächsten vorgezogenen Wahl in Israel am 2. März noch eine Parlamentsentscheidung in dieser Sache gibt, ist ungewiß.