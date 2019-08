Israels Ministerpräsident Netanjahu hat den Bau von 300 zusätzlichen Wohnungen in der Siedlung Dolev im Westjordanland bewilligt.

Er sagte laut Medienberichten, Israel werde dort seine Wurzeln vertiefen und seine Feinde schlagen. Netanjahu reagierte damit auf einen Sprengstoffanschlag in der Nähe von Dolev am vergangenen Freitag. Dabei wurden eine 17-jährige Siedlerin getötet und ihr Bruder schwer verletzt.



In der vergangenen Nacht hatte die israelische Armee palästinensische Ziele im Gazastreifen und im Libanon aus der Luft angegriffen. Vorausgegangen war nach Militärangaben ein Raketenbeschuss durch radikale Palästinenser aus dem Gazastreifen.