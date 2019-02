Israels Generalstaatsanwalt will Ministerpräsident Netanjahu wegen Korruptionsvorwürfen anklagen. Das bestätigte der Jurist Mandelblit in einem Schreiben an den Regierungschef. Israelische Medien hatten berichtet, es gehe um Bestechlichkeit, Betrug und Veruntreuung. Netanjahus Likud-Partei bezeichnete die Ermittlungen in einer ersten Stellungnahme als politisch motiviert.

Ob die Anklage tatsächlich erhoben wird, hängt vom Ausgang einer Anhörung ab, die voraussichtlich nach der Parlamentswahl Anfang April stattfinden soll. Der Ministerpräsident selbst will am Abend eine Erklärung abgeben.



Netanjahu strebt nach 13 Jahren als Regierungschef eine weitere fünfjährige Amtszeit an.