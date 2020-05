In Israel hat Präsident Rivlin den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Netanjahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragt.

Ein entsprechendes Schreiben wurde an Netanjahu verschickt. Zuvor hatte das Parlament die geplante Einheitsregierung gebilligt. Es wird erwartet, dass das neue Kabinett kommende Woche vereidigt wird.



Damit dürfte die längste politische Krise in Israel zu Ende gehen. Drei Parlamentswahlen hatten weder für Netanjahus Likud-Partei noch für die Liste Blau-Weiß von Oppositionsführer Gantz eine klare Mehrheit gebracht. Ursprünglich hatte Gantz eine Zusammenarbeit mit dem wegen Korruption angeklagten Netanjahu abgelehnt. Die Koalitionsvereinbarung sieht vor, dass Netanjahu und Gantz im Amt des Ministerpräsidenten rotieren. Demnach bleibt Netanjahu eineinhalb Jahre lang weiter an der Spitze der Regierung, danach löst ihn Gantz für weitere eineinhalb Jahre ab.