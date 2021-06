Israel bekommt zum ersten Mal seit zwölf Jahren eine Regierung ohne den langjährigen Ministerpräsidenten Netanjahu. Dieser ruft bereits zum Widerstand auf. Kann das Bündnis aus acht Parteien funktionieren?

Seinen Verhandlungserfolg vermeldete Oppositionsführer Lapid rund eine Stunde vor Ablauf seiner Frist. Bis Mitternacht musste der 57-Jährige eine Regierung bilden, sonst wäre der Auftrag ans Parlament übergangen - mit wohl sehr geringen Erfolgsaussichten. Kurz vorher rief Lapid Präsident Rivlin an, um ihn über den Erfolg der Verhandlungen zu unterrichten.

Erst Bennett als Ministerpräsident, dann Lapid

Die neue Koalition besteht aus acht teils völlig gegensätzlichen Partnern. Mit der Raam-Partei ist zum ersten Mal in der Geschichte Israels eine unabhängige arabische Partei an der Regierung beteiligt. Auch die Jamina-Partei des früheren Verteidigungsministers Bennett ist mit dabei. Sie galt nach der Wahl am 23. März als entscheidender Faktor für die Regierungsbildung. Lapid will Bennett für die ersten beiden Jahre der Legislaturperiode den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten lassen. Laut der Rotationsvereinbarung will er ihn anschließend - ab dem 27. August 2023 - für weitere zwei Jahre ablösen. Bis dahin soll Lapid das Amt des Außenministers übernehmen.



Israel-Kenner Alexander Brakel von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tel Aviv sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), die Regierungsbildung sei eine historische Entscheidung. Zum ersten Mal sei das Tabu gebrochen worden, arabische Parteien von der Regierungsbildung auszuschließen. Man werde aber abwarten müssen, was dieses Bündnis noch zusammenhalte, wenn Netanjahu abgetreten sei - denn damit sei der eigentliche Zweck erfüllt.

Koalition aus allen Bereichen des politischen Spektrums

Lapids liberale Zukunftspartei war bei der Wahl zweitstärkste Kraft geworden, hinter dem rechtskonservativen Likud von Ministerpräsident Netanjahu, der allerdings an der Regierungsbildung scheiterte. Neben Benetts ultrarechter und der Raam-Partei sind fünf weitere kleine Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum, darunter die Zentrumspartei Blau Weiß von Verteidigungsminister Gantz und die linke Meretz-Partei. Bis zur letzten Minute gab es heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen den künftigen Koalitionären. So steht Bennetts Jamina-Partei für national-religiöse Politik und gilt als siedlerfreundlich, während sich mehrere andere Koalionspartner für die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates aussprechen.



Lapid schrieb am Abend bei Twitter, seine Regierung solle allen Bürgern Israels dienen. Dies gelte für "jene, die für sie gestimmt haben, und jene, die dies nicht getan haben". Die neue Regierung werde "ihre Gegner respektieren und alles dafür tun, alle Teile der israelischen Gesellschaft zu einen und zu vereinen".

Netanjahu ruft zu Widerstand auf

Mit der Vereidigung der neuen Regierung wäre die Ära Netanjahu vorerst beendet. Er müsste mit seinem Likud in die Opposition gehen. Es wird allerdings erwartet, dass Netanjahus Anhänger mit aller Macht versuchen werden, das wacklige Bündnis zum Scheitern zu bringen und Neuwahlen herbeizuführen.



Netanjahu selbst rief bereits zum Widerstand gegen die künftige Regierung auf. Er schrieb auf Twitter, alle Abgeordneten, die mit rechten Stimmen gewählt worden seien, müssten sich dieser - so wörtlich - gefährlichen linken Regierung widersetzen.



Israel befindet sich seit zwei Jahren in einer politischen Krise: Es war bereits die vierte Parlamentswahl ohne klare Mehrheitsverhältnisse. Gestern war in der Knesset zudem der frühere Oppositionsführer Herzog zum neuen Staatspräsidenten Israels gewählt worden. Der bisherige Präsident Rivlin bleibt noch bis zum 9. Juli im Amt. Herzog kündigte an, er wolle Präsident aller Israelis sein und sich für eine Einheit in dem gespaltenen Land einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.