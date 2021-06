Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die neue Koalition der Oppositionsparteien als den größten Wahlbetrug in der Geschichte des Landes bezeichnet.

Seiner Auffasung nach handele es sich sogar um den - Zitat - "größten Betrug in der Geschichte aller Demokratien", sagte Netanju vor Abgeordneten seiner Likud-Partei. Die Bevölkerung fühle sich daher "berechtigterweise getäuscht". Netanjahu bezog sich auf Äußerungen seines mutmaßlichen Nachfolgers Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei. Dieser hatte im Vorfeld der Parlamentswahl erklärt, nicht mit linksorientierten oder arabischen Parteien zusammenarbeiten zu wollen. Am vergangenen Mittwoch hatte sich ein breites Bündnis aus acht Parteien gebildet, das über eine knappe Einstimmen-Mehrheit in der Knesset verfügt und Netanjahus Likud in die Opposition drängen will.



Zuletzt hatte der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet vor möglichen Unruhen nach einer Abwahl Netanjahus gewarnt. Man beobachte eine Verstärkung und Radikalisierung aggressiver und hetzerischer Debatten vor allem in sozialen Netzwerken.

