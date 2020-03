Israels Premierminister Netanjahu und der Oppositionspolitiker Gantz haben sich auf Verhandlungen über die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit verständigt.

Das wurde in Jerusalem mitgeteilt. Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei war bei der Parlamentswahl am 2. März zwar stärkste Kraft geworden, hat zusammen mit ihren Verbündeten aber keine Mehrheit. Staatspräsident Rivlin will deshalb Herausforderer Gantz morgen mit der Regierungsbildung beauftragen. Doch auch Gantz bräuchte mit seinem Mitte-Bündnis Blau-Weiß weitere Unterstützung im Parlament. In Israel gab es innerhalb eines Jahres drei Parlamentswahlen, bislang brachte keines der beiden Lager eine Mehrheit zustande.